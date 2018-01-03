"Сент-Этьен" нацелился на Пейчиновича

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович может перебраться в "Сент-Этьен". Как сообщает Le Progres, французский клуб намерен усилить защиту в январе. Спортивный директор "Сент-Этьена" Доминик Рошто подтвердил, что клуб близок к подписанию центрального защитника, но не стал называть его имени.

Источнику стало известно, что речь о сербе, играющем за границей. Помимо Пейчиновича называется имя Уроша Спаича, который выступает за "Андерлехт", а ранее играл в "Тулузе". Напомним, что Пейчинович также играл во Франции, защищая цвета "Ниццы". Его контракт с "Локомотивом" истекает летом.