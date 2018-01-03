"Сент-Этьен" нацелился на Пейчиновича

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович может перебраться в "Сент-Этьен". Как сообщает Le Progres, французский клуб намерен усилить защиту в январе. Спортивный директор "Сент-Этьена" Доминик Рошто подтвердил, что клуб близок к подписанию центрального защитника, но не стал называть его имени.
Источнику стало известно, что речь о сербе, играющем за границей. Помимо Пейчиновича называется имя Уроша Спаича, который выступает за "Андерлехт", а ранее играл в "Тулузе". Напомним, что Пейчинович также играл во Франции, защищая цвета "Ниццы". Его контракт с "Локомотивом" истекает летом.
эд.гар
Зачем это нужно Пейчиновичу? У него есть возможность стать чемпионом России и , почти наверняка, сыграть в Лиге чемпионов. Сент-Этьен неплохой клуб , но таких перспектив там нет. Если только за большим евро, то можно.
20:40
karlikf1
Ну и что, он что, наш чтоли игрок, российский? Пускай уезжает куда хочет, мне на его наплевать, т.к. он за нашу сборную играть не может.
15:02
Lennon
Довольно-таки возрастной лег.... Хоть какие-то деньги выручить... С "живым" Чорлукой вообще в состав попадать не будет. Хороший повод продать. Печалит другая тенденция: из-за границы последние 2-3 года один сброд валит, либо "сбитые летчики".... А Пейчинович - одно из светлых пятен среди легов... Впрочем как и Промес, Тошич, Фернандеш, Кришито, Фарфан (хотя не факт, что так и продолжит лупить голы). Тошич уже ушел, а Промес и Кришито, скорее всего, уйдут летом. На кого будет хоть посмотреть-то?!
13:40