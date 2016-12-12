Семья Витселя ждет второго ребенка

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, отдыхающий на Мальдивах, разместил в Facebook фотографию своего семейства с подписью "Вечер с моими любимыми 3+1". На снимке футболист запечатлен с дочерью Маи-Ли, родившейся 1 апреля 2015 года, и супругой Рафаэллой Сабо, которая ждет второго ребенка. Рафаэлла появилась на свет в Румынии. Ее мать румынка, а отец – венгр.