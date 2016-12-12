21:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Семья Витселя ждет второго ребенка

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, отдыхающий на Мальдивах, разместил в Facebook фотографию своего семейства с подписью "Вечер с моими любимыми 3+1". На снимке футболист запечатлен с дочерью Маи-Ли, родившейся 1 апреля 2015 года, и супругой Рафаэллой Сабо, которая ждет второго ребенка. Рафаэлла появилась на свет в Румынии. Ее мать румынка, а отец – венгр.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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механик39

Рожать будут в районной больнице под Питером ?

22:01

баламошка

От Дзюбы?

21:54

Promesov

А кто автор этой заметки? Просто своих героев в лицо охота

21:41

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