Семья футболиста Беляева нашла в Туле пропавшую собаку. Милая история

Защитник тульского "Арсенала"​ Максим Беляев спустя несколько дней смог найти бездомного пса, которого решил взять себе. 14 октября животное сбежало из машины игрока. Два дня назад игрок в Инстаграме обратился за помощью к жителям Тулы.

"Жители Тулы и болельщики "Арсенала", просим вас о помощи! Помогите, пожалуйста, найти эту бездомную собаку. Это мальчик. Мы не смогли пройти мимо бездонных грустных глаз этого пса... Нашли его в Белоусовском парке 14 октября, хотели взять себе, посадили в машину, но когда надевали ошейник, он очень его испугался и выскочил в панике из машины. Максим с тремя болельщиками долго преследовали его, но он был очень испуган и так и не дался в руки. Убежал в Пролетарский район Тулы. Очень добрый, дает лапу. Ищем уже больше недели, многие люди по нашим объявлениям пишут, что видели его и даже знают этого пса, но пока поиски безрезультатны – приезжаем на место, где его видели, а его там уже нет. Малыш ослаблен, вялый, возможно, нуждается в медицинской помощи.



Его видели возле ТЦ Демидовский, в Пролетарском районе, а также очень много людей пишут, что видели в Белоусовском парке, в районе улицы Фридриха Энгельса, в районе Кремля и на стадионе Арсенал. Он хромает, отказывается от корма! Возможно, имеет куцый хвост.



​Давайте вместе сделаем доброе дело, мы очень хотим подарить этому бедолаге счастье и дом! Если вы увидите его, постарайтесь как-то остановить, покормить и сразу пишите нам в инстаграм! Тому, кто поможет нам в этом – майка от Максима и денежное вознаграждение", – написал Беляев два дня назад.

Сегодя защитник объявил, что нашедшему будут вручены 20 тысяч рублей и игровая майка Беляева с автографами игроков.

"Вознаграждение – 20 тысяч рублей плюс игровая майка Максима Беляева с автографами всех игроков Арсенала при передаче пса на руки. Пёс бездомный, мальчик. Особая примета – застывшая стойкая грязь на правой лапе. Возможно, хромой. Возможно, куцый хвост. Очень добрый, даёт лапу. Последний раз его точно видели 22 октября на улице Токарева. Многие люди видели его в этом районе, в том числе, возле пиццерии "24 часа" на этой же улице", – написал Беляев.

Спустя 4 часа футболист объявил, что пес был найден Татьяной и Валерием. После этого животное доставили к ветеринару.

"Громадное спасибище всем, кто помогал нам в поисках, писал о предполагаемом местонахождении, присылал фото, видео, делал репосты, молился с нами, просто даже поддерживал и верил! Так радостно на душе, что столько неравнодушных людей к бездомным животным в Туле! Мы вместе сделали огромное доброе дело! Одним бездомным псом в Туле меньше! Он с нами! Слава Богу! Вот эти два прекрасных неравнодушных человека – Татьяна и Валерий – помогли нам и нашли бедолагу. Он очень ослаблен, на ногах еле стоит, выглядит ещё хуже, чем 10 дней назад. Мы у ветеринара. Ясно одно – жить будет долго и очень счастливо! Потом напишем подробности", – написал Беляев.