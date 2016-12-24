Семшов начнет работу в "Арсенале" с 10 января

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов подтвердил, что бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов войдет в тренерский штаб команды. При этом еще не решен вопрос приглашения на сборы тренера по физподготовке сборной России Владимира Паникова.
– По Семшову я могу подтвердить информацию: Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера, – цитирует "Тульский футбол" Балашова. – По Паникову ситуация немного другая. У нас есть желание пригласить его помочь нам на сборах, но есть несколько моментов. Первое – он имеет действующий контракт с РФС, являясь одним из тренеров сборной. И эти слухи о приглашении Паникова сыграли нам не очень хорошую службу. И он, и рукодители РФС, и Станислав Черчесов узнали об этом раньше, чем появился предметный разговор. Поэтому вопрос еще в стадии решения.
Вопросы есть ко всем тренерам, поскольку результат неудовлетворительный. Нас не может не напрягать большое количество травм, тем более мышечных. Здесь может идти речь о не совсем верно проведенной физподготовке к чемпионату и (работе) в ходе чемпионата.
Slim Taller
Опять работа в тренерском штабе.Что это за тренер,который не хочет работать главным?! И эту пустышку всё время подсовывают,когда речь идёт о сборной.
15:09
Platinum1991
Известное имя в Арсенале НИ О ЧЁМ ещё не говорит! И опыт ИГРОКА не котируется в тренерской работе! Там СОВСЕМ другая работа - тренерская и ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ!!! Говорят только дело и результат, а не былые заслуги! Но для этого надо много ПАХАТЬ и даже больше чем на поле! Работа тренера - это не поле перейти, и уж тем более, ПЕРЕБЕЖАТЬ. Работа тренера - это ежедневные МНОГОЧАСОВЫЕ тренировки с использованием ПЕРЕДОВЫХ наработок многих поколений футбольных тренеров! Сколько учебного материала надо ПЕРЕЛОПАТИТЬ и УСВОИТЬ! Игроки сами НЕ ПОБЕГУТ, им надо помочь ВПИСАТЬСЯ в команду и тактикой добиваться поставленных ЦЕЛЕЙ! Результат команды НАПРЯМУЮ зависит от качества тренировок, которые проводит тренер! А известное имя это НЕ достижение для тренера, а только былые заслуги игрока! Век живи и ВЕК учись! Вот и Семшову надо заново ОБУЧАТЬСЯ и НЕ ЛЕНИТЬСЯ, а ПАХАТЬ! ПАХАТЬ и ещё раз ПАХАТЬ! И только тогда мы увидим ВСХОДЫ его тренерской работы!!! Вот тогда и подсчитаем по осени ЦЫПЛЯТ! Желаем Игрою Семшову больших тренерских достижений и помочь Арсеналу улучшить результаты в чемпионате! Тренировки и ТРУД - поражения ПЕРЕТРУТ и помогут добиться поставленных ЦЕЛЕЙ!
14:55