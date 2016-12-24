Семшов начнет работу в "Арсенале" с 10 января

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов подтвердил, что бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов войдет в тренерский штаб команды. При этом еще не решен вопрос приглашения на сборы тренера по физподготовке сборной России Владимира Паникова.

– По Семшову я могу подтвердить информацию: Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера, – цитирует "Тульский футбол" Балашова. – По Паникову ситуация немного другая. У нас есть желание пригласить его помочь нам на сборах, но есть несколько моментов. Первое – он имеет действующий контракт с РФС, являясь одним из тренеров сборной. И эти слухи о приглашении Паникова сыграли нам не очень хорошую службу. И он, и рукодители РФС, и Станислав Черчесов узнали об этом раньше, чем появился предметный разговор. Поэтому вопрос еще в стадии решения.

Вопросы есть ко всем тренерам, поскольку результат неудовлетворительный. Нас не может не напрягать большое количество травм, тем более мышечных. Здесь может идти речь о не совсем верно проведенной физподготовке к чемпионату и (работе) в ходе чемпионата.