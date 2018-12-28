"Семину - отдельный поклон!" Геркус - об уходе из "Локо"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в пятницу сделал через "СЭ" заявление об уходе из клуба. 46-летний функционер отдельно поблагодарил главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

- Я оставляю "Локомотив" в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен, - сказал Геркус. - Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков – я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей – лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать.

Отдельно хочу сказать спасибо команде – большая честь работать с такими великими игроками, тренерам, врачам, администраторам, всем-всем – вы большие молодцы. Юрию Павловичу – отдельный поклон и отдельное спасибо! (Сергей Егоров)

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