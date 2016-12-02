Семину грозит штраф за отказ от флеш-интервью после матча с "Томью"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину грозит штраф за отказ от обязательного флеш-интервью после матча 16-го тура чемпионата России с "Томью" (6:1). Также на заседании комитета будет рассмотрено поведение болельщиков железнодорожников во время этой встречи.

- Заседание КДК состоится в среду. Мы будем рассматривать по матчу "Крылья Советов" - "Спартак" (4:0) следующее: болельщики команды гостей использовали пиротехнику, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - По матчу "Томь" - "Локомотив": фанаты столичного клуба скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Юрий Семин не принял участия в обязательном послематчевом флеш-интервью.

"Терек" - "Краснодар" (2:1): использование громкой связи для поддержки играющей команды хозяев поля, нарушение повторяющееся, - продолжил глава комитета. - По встрече "Рубин" - "Арсенал" (1:0): главный тренер казанцев Хави Грасия выходил за пределы технической зоны, это у него третье нарушение в сезоне. По матчу ЦСКА - "Оренбург" (2:0): болельщики хозяев использовали пиротехнику, а фанаты гостей скандировали ненормативную лексику.