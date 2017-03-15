Семина могут дисквалифицировать на три матча за выход за пределы технической зоны

КДК РФС рассмотрел эпизоды матча 19-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар" и принял решение оштрафовать на 30 тысяч рублей главного тренера железнодорожников Юрия Семина, сообщает пресс-служба организации. Наставник наказан за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. В том случае, если подобное повторится, Семина могут дисквалифицировать на срок до трех матчей в соответствии со статьей 90 частью 2 Дисциплинарного регламента.
Кроме того, "Локомотив" оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.
bond1951
шпала отдыхал бы уже время твое ушло не цепляйся.....
20:19
intellimax
Путь для Спартака должен быть расчищен полностью
19:40
Митяй Антибомж
Руки прочь от Шпалыча, негодяи ))
19:38
Slim Taller
"В том случае, если подобное повторится...." А если он судью ударит,так вообще могут на год дисквалифицировать.
19:25
PitersS
Эти штрафы являются кормушкой для РФС-может федерации стоит озаботиться о наказаниях, которые не будут так меркантильны, но более действенны. Приисходит узаконенное перераспределение средств между функционерами мимо действительных нужд самого футбола.
19:22
баламошка
Подумаешь, Лёнка вон вообще за пределы орбиты Земли выходил.
19:10