Семина могут дисквалифицировать на три матча за выход за пределы технической зоны

КДК РФС рассмотрел эпизоды матча 19-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар" и принял решение оштрафовать на 30 тысяч рублей главного тренера железнодорожников Юрия Семина, сообщает пресс-служба организации. Наставник наказан за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. В том случае, если подобное повторится, Семина могут дисквалифицировать на срок до трех матчей в соответствии со статьей 90 частью 2 Дисциплинарного регламента.

Кроме того, "Локомотив" оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.