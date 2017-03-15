18:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Семина могут дисквалифицировать на три матча за выход за пределы технической зоны

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КДК РФС рассмотрел эпизоды матча 19-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар" и принял решение оштрафовать на 30 тысяч рублей главного тренера железнодорожников Юрия Семина, сообщает пресс-служба организации. Наставник наказан за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. В том случае, если подобное повторится, Семина могут дисквалифицировать на срок до трех матчей в соответствии со статьей 90 частью 2 Дисциплинарного регламента.

Кроме того, "Локомотив" оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

Дополнительная информация

http://rfs.ru/main/news/rfs_news/86034.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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bond1951

шпала отдыхал бы уже время твое ушло не цепляйся.....

20:19

intellimax

Путь для Спартака должен быть расчищен полностью

19:40

Митяй Антибомж

Руки прочь от Шпалыча, негодяи ))

19:38

Slim Taller

"В том случае, если подобное повторится...." А если он судью ударит,так вообще могут на год дисквалифицировать.

19:25

PitersS

Эти штрафы являются кормушкой для РФС-может федерации стоит озаботиться о наказаниях, которые не будут так меркантильны, но более действенны. Приисходит узаконенное перераспределение средств между функционерами мимо действительных нужд самого футбола.

19:22

баламошка

Подумаешь, Лёнка вон вообще за пределы орбиты Земли выходил.

19:10

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