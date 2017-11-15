Семин завел страницу в Инстаграме

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин завел свою страницу в Инстаграме. Сперва 70-летний специалист опубликовал фотографию с внучкой, которая, по его словам, стала инициатором. Позже на странице Семина появился снимок с турнира имени Геннадия Забелина.

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что аккаунт принадлежит Семину. Функционер поприветствовал специалиста, написав: "Давайте поприветствуем нашего главного тренера - Юрия Павловича Семина на его официальной странице. Подписывайтесь!"

Посетил турнир имени Геннадия Забелина. Присмотрел парочку ребят для основы на сезон 2023/2024 - золото будет нашим! Публикация от Юрий Семин (@seminup) Ноя 12 2017 в 7:45 PST