Семин завел страницу в Инстаграме

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин завел свою страницу в Инстаграме. Сперва 70-летний специалист опубликовал фотографию с внучкой, которая, по его словам, стала инициатором. Позже на странице Семина появился снимок с турнира имени Геннадия Забелина.
Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что аккаунт принадлежит Семину. Функционер поприветствовал специалиста, написав: "Давайте поприветствуем нашего главного тренера - Юрия Павловича Семина на его официальной странице. Подписывайтесь!"
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