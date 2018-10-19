Семин защитил Гильерме от критики одного из журналистов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выступил со словами поддержки в адрес вратаря команды Маринату Гильерме. После победы над "Ростовом" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России один из журналистов задался вопросом целесообразности игры бразильца с российским паспортом при наличии в заявке железнодорожников Никиты Медведева.

- Вы говорили, что Кокорин и Мамаев подставили наш футбол. Но не подставляет ли нашу вратарскую школу то, что в сборной играет Гильерме? И в клубе, хотя у вас есть Медведев.

- Что значит, подставляешь и не подставляешь? Тренерский штаб сборной - не враги себе: кто лучше, тот играет. У Гильерме русское гражданство, он почти россиянин. В России с 17 лет, хорошо говорит. Я не вижу в этом проблем. Но нужно уделять внимание развитию детско-юношеского футбола, а паспорта давать выборочно.

- Это временная фигура, какой был в начале века Нигматуллин. Он не стал заменой Дасаеву!

- Вы хотите, чтобы я оценил уровень Гильерме? Он - высочайший! В России нет ни одного вратаря, который с фланговых передач прерывал все атаки. В сборной он две передачи отдал (одну предголевую и еще одну, после которой началась острая атака. – Прим. "СЭ"). (Андрей Михайлов)

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