Семин выиграл с "Локомотивом" 10 трофеев. Остальные тренеры - 4

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выиграл с клубом десять трофеев. Юбилейным титулом для железнодорожников стала победа в чемпионате России-2017/18. Команда досрочно оформила чемпионство, победив "Зенит" (1:0).

Семин выиграл с "Локо" три чемпионата России (2002, 2004, 2017/18), пять Кубков (1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2000/01, 2016/17) и два Суперкубка России (2003 и 2005).

С остальными тренерами железнодорожники за 95-летнюю историю завоевали всего четыре трофея: Кубки СССР-1936 (с Алексеем Столяровым) и 1957 (с Борисом Аркадьевым), а также Кубки России-2006/07 (с Анатолием Бышовцем) и 2014/15 (с Игорем Черевченко).

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