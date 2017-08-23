Семин сообщил, что участие Эдера в матче с "Уралом" остается под вопросом

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что новичок команды Эдер сейчас получает рабочую визу. Специалист добавил, что пока не знает, примет ли 29-летний нападающий участие в матче 8-го тура чемпионата России против "Урала".

– Мне с ним еще не удалось пообщаться. В расположение команды он прибудет, как только получит визу, – цитирует ТАСС Семина. - Успеет ли он к матчу с "Уралом"? Сейчас не готов ответить на этот вопрос, я его еще не видел в тренировочном процессе.

Эдер на правах аренды перешел в "Локо" из "Лилля", контракт с ним рассчитан до конца сезона. В прошлом сезоне он провел 37 матчей, в которых забил семь голов.

Встреча "Локомотив" – "Урал" пройдет 26 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Эдер, которого ненавидит Франция. Кто едет в "Локо"