Семин считает, что новости об Анчелотти в "Локомотиве" распускает "пятая колонна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что информацию о том, что команду может возглавить Карло Анчелотти распространяют недоброжелатели. Железнодорожники, несмотря на поражение в сегодняшнем матче против "Краснодара" (0:2), занимают первое место в таблице.

- Как вы прокомментируете то, что "Локомотив" может возглавить Карло Анчелотти?

- Фейковые новости все время появляются. Я спокоен в этом плане. Пусть пресс-атташе отвечает.

Отвечает пресс-атташе "Локомотива" Андрей Бодров: - Это все бред.

Семин: - Как бред? Эти же слухи появились перед матчем с "Зенитом", появляются перед каждой игрой, наверное, тут не все нормально. Но у меня настроение нормальное, на меня повлиять невозможно.

- Вы не думаете, что иностранных тренеров связывают с "Локо", потому что некоторые завидуют возможному успеху российского тренера?

- Вы смотрели матч "Интер" - "Ювентус"? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти (Икарди заменил Сантон. - Прим."СЭ"), то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше.

- У нас - это у кого?

- У нас - это у нас.

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