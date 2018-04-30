21:38 | Футбол — РФПЛ

Семин считает, что новости об Анчелотти в "Локомотиве" распускает "пятая колонна"

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Локомотив" - 2:0. Юрий Семин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Локомотив" - 2:0. Юрий Семин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин считает, что информацию о том, что команду может возглавить Карло Анчелотти распространяют недоброжелатели. Железнодорожники, несмотря на поражение в сегодняшнем матче против "Краснодара" (0:2), занимают первое место в таблице.

- Как вы прокомментируете то, что "Локомотив" может возглавить Карло Анчелотти?

- Фейковые новости все время появляются. Я спокоен в этом плане. Пусть пресс-атташе отвечает.

Отвечает пресс-атташе "Локомотива" Андрей Бодров: - Это все бред.

Семин: - Как бред? Эти же слухи появились перед матчем с "Зенитом", появляются перед каждой игрой, наверное, тут не все нормально. Но у меня настроение нормальное, на меня повлиять невозможно. 

- Вы не думаете, что иностранных тренеров связывают с "Локо", потому что некоторые завидуют возможному успеху российского тренера?

- Вы смотрели матч "Интер" - "Ювентус"? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти (Икарди заменил Сантон. - Прим."СЭ"), то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше.

- У нас - это у кого?

- У нас - это у нас.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Ржака полная) Я спрашивал у друзей своих по пьяни, что такое пятая колонна, но опять забыл) Ура! Тока и слышу краем уха про вонючую пятую колонну, хоть и не знаю что это такое! Это спортивная газетёнка или где?

22:22

Jean4

Так 5-я колонна это-ж паровозы! Пятое колесо московского футбола )))

22:07

wasp00000

Навальный переключился на Локо?

22:04

sergiy.otec

обсуждать этот бред могут только очень душевно больные люди ! у *ЛОКО* никогда не было денег на приобретение топового игрока или тренера. а на АНЧЕЛОТТИ всем российским миром надо сбрасываться !

22:01

shpasic

перед игрой Локомотив - Зенит появились слухи, что Анчелотти может возглавить Локомотив или Зенит. кто же их распускает?)

21:57

Serenky25

Не колонна, а колесо! Пы же паровозник.

21:45

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