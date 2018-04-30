Семин считает, что новости об Анчелотти в "Локомотиве" распускает "пятая колонна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что информацию о том, что команду может возглавить Карло Анчелотти распространяют недоброжелатели. Железнодорожники, несмотря на поражение в сегодняшнем матче против "Краснодара" (0:2), занимают первое место в таблице.
- Как вы прокомментируете то, что "Локомотив" может возглавить Карло Анчелотти?
- Фейковые новости все время появляются. Я спокоен в этом плане. Пусть пресс-атташе отвечает.
Отвечает пресс-атташе "Локомотива" Андрей Бодров: - Это все бред.
Семин: - Как бред? Эти же слухи появились перед матчем с "Зенитом", появляются перед каждой игрой, наверное, тут не все нормально. Но у меня настроение нормальное, на меня повлиять невозможно.
- Вы не думаете, что иностранных тренеров связывают с "Локо", потому что некоторые завидуют возможному успеху российского тренера?
- Вы смотрели матч "Интер" - "Ювентус"? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти (Икарди заменил Сантон. - Прим."СЭ"), то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше.
- У нас - это у кого?
- У нас - это у нас.
баламошка
Ржака полная) Я спрашивал у друзей своих по пьяни, что такое пятая колонна, но опять забыл) Ура! Тока и слышу краем уха про вонючую пятую колонну, хоть и не знаю что это такое! Это спортивная газетёнка или где?
22:22
Jean4
Так 5-я колонна это-ж паровозы! Пятое колесо московского футбола )))
22:07
wasp00000
Навальный переключился на Локо?
22:04
sergiy.otec
обсуждать этот бред могут только очень душевно больные люди ! у *ЛОКО* никогда не было денег на приобретение топового игрока или тренера. а на АНЧЕЛОТТИ всем российским миром надо сбрасываться !
22:01
shpasic
перед игрой Локомотив - Зенит появились слухи, что Анчелотти может возглавить Локомотив или Зенит. кто же их распускает?)
21:57
Serenky25
Не колонна, а колесо! Пы же паровозник.
21:45