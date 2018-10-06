15:05 | Футбол — РПЛ

Семин рассказал, сыграет ли Фарфан с ЦСКА

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что примет решение по участию форварда Джефферсона Фарфана в матче 10-го тура с ЦСКА после сегоднешней тренировки.

- Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в завтрашнем матче против ЦСКА, - цитирует ТАСС Семина. - У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби.

Победа в дерби является такой же победой, как и в любом другом матче. На такие игры мотивирует полный стадион. Готовимся в обычном режиме, график очень сложный, но нужно понимать, что у ЦСКА - не проще, поэтому все находятся в равных условиях.

ЦСКА - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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https://tass.ru/sport/5645405

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
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