Семин рассказал, сыграет ли Фарфан с ЦСКА

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что примет решение по участию форварда Джефферсона Фарфана в матче 10-го тура с ЦСКА после сегоднешней тренировки.

- Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в завтрашнем матче против ЦСКА, - цитирует ТАСС Семина. - У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби.

Победа в дерби является такой же победой, как и в любом другом матче. На такие игры мотивирует полный стадион. Готовимся в обычном режиме, график очень сложный, но нужно понимать, что у ЦСКА - не проще, поэтому все находятся в равных условиях.

ЦСКА - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)