Семин рассказал о будущем Тарасова

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию с полузащитником Дмитрием Тарасовым.



Хавбек покинул сбор команды по завершении контракта. Договор с футболистом истек в конце июня, и до конца сбора в Австрии игрок в расположении клуба не остался - по всей видимости.



- Останется ли Тарасов в "Локомотиве"?



- Идут переговоры по нему. Он остался, не поехал на сбор. Не только он, но и Виталик Денисов и Пейчинович. Они ведут переговоры. Как дальше дела пойдут? Я не могу ответить. Этот вопрос лучше задавать президенту клуба.



- Когда может наступить ясность?



- В ближайшее время, я надеюсь. Ждать уже нельзя. Иначе не хватит времени на подготовку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)



Тарасов: "Ясность с моим будущим может наступить на этой неделе" //

Тарасов покинул сбор "Локо" после завершения контракта //

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