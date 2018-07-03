15:50 | Футбол — РФПЛ

Семин рассказал о будущем Тарасова

Дмитрий ТАРАСОВ и Юрий СЕМИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Дмитрий ТАРАСОВ и Юрий СЕМИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

Хавбек покинул сбор команды по завершении контракта. Договор с футболистом истек в конце июня, и до конца сбора в Австрии игрок в расположении клуба не остался - по всей видимости. 

- Останется ли Тарасов в "Локомотиве"?

- Идут переговоры по нему. Он остался, не поехал  на сбор. Не только он, но и Виталик Денисов и Пейчинович. Они ведут переговоры. Как дальше дела пойдут? Я не могу ответить. Этот вопрос лучше задавать президенту клуба.

- Когда может наступить ясность? 

- В ближайшее время, я надеюсь. Ждать уже нельзя. Иначе не хватит времени на подготовку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)


Тарасов: "Ясность с моим будущим может наступить на этой неделе"  //
Тарасов покинул сбор "Локо" после завершения контракта //
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