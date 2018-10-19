Семин рассказал, как "Локомотив" будет забивать "Ростову"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 11-го тура РПЛ против "Ростова" заявил, что дончане показывают хороший футбол.

- Наше состояние определит сегодняшний матч, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - У нас много потерь, в том числе Эдер, который дисквалифицирован на один матч. Во время паузы мы провели хорошую работу, посмотрели на молодежь. "Ростову" забить очень тяжело. Нужно наносить больше ударов. Если есть удары, то будут и голы. "Ростов" же постарается их блокировать.

Эта команда показывает хороший футбол, особенно в Москве. Мы будем действовать по своему плану. Кто будет забивать? Сегодня увидите. Чорлука и Хеведес также могут это сделать.

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