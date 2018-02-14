Семин рассказал, как Билялетдинов попал в основу "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как полузащитник Динияр Билялетдинов попал в основной состав красно-зеленых. Хавбек с 2004 по 2009 год играл на профессиональном уровне за московскую команду.
"Сегодня расскажу, как попал в "Локомотив" один всем хорошо известный парень. Сейчас, как и 15 и 20 лет назад, мы часто берем на сборы молодых игроков, чтобы присмотреться.
Начало 2000-х, лето. После первого сбора основная команда играла с молодежкой. Выделялся один парень, и мы взяли его на второй сбор. Это был Динияр Билялетдинов. Он приехал в Испанию в хороших, по сравнении с основным составом, кондициях. Я тогда подумал, что хорошее впечатление от разницы в функциональной готовности и остальная команда подтянется, но со временем этот парень только прогрессировал. Играл все лучше и лучше. Казалось: то ли мы не в полном порядке, то ли он очень хорош.
Динияр был очень талантлив, а главное физически и психологически готов играть на высшем уровне. Мне не нужно было долго думать, и парень попал в основу, а как все было дальше вы сами знаете", - написал Семин на своей странице в Инстаграме.
Напомним, в четверг, 15 февраля, "Локомотив" на вызде сыграет с "Ниццей" в матче 1/16 финала Лиги Европы. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Сегодня расскажу, как попал в "Локомотив" один всем хорошо известный парень. Сейчас, как и 15 и 20 лет назад, мы часто берем на сборы молодых игроков, чтобы присмотреться. Начало 2000-х, лето. После первого сбора основная команда играла с молодежкой. Выделялся один парень, и мы взяли его на второй сбор. Это был Динияр Билялетдинов. Он приехал в Испанию в хороших, по сравнении с основным составом, кондициях. Я тогда подумал, что хорошее впечатление от разницы в функциональной готовности и остальная команда подтянется, но со временем этот парень только прогрессировал. Играл все лучше и лучше. Казалось: то ли мы не в полном порядке, то ли он очень хорош. Динияр был очень талантлив, а главное физически и психологически готов играть на высшем уровне. Мне не нужно было долго думать, и парень попал в основу, а как все было дальше вы сами знаете.
Коновалл
Хидетоши Наката------------- Ты явно не существовал в те времена. Молодой Динияр был бесподобен. 05:07------------------------------------В постели?
09:57
crazysun78
Просто Палыч вчера с Беляй старшим бухал...
09:24
баламошка
Решил всё-таки с дуру прочитать текст статьи (чего обычно не делаю. И вам не советую!) и понял, что Шпалыч взялся за мемуары. Тревожный звонок. Сейчас вот возьмёт золото и с лаврами победителя убежит на пенсию.
08:15
alex-ls
почему же он сейчас не играет?
07:54
баламошка
индеец_Джо "Через постель, другого объяснения не найти"...баламошка, это твои хотелки в принципе или к 8 марта? :)///////////Я этот поганый для всего разумного человечества недопраздник не праздную) Да и моя суженая, правая рука, мне пока претензий на этот счёт не высказывала. Она у меня баба умная.
07:15
индеец_Джо
"Через постель, другого объяснения не найти"...баламошка, это твои хотелки в принципе или к 8 марта? :)
06:50
баламошка
индеец_Джо Баламошка, ты в детстве книжек явно не дочитал. Не путай Джо с Оцеолой/Виннету, лузер./////////Ты как хочешь, но грядущие поколения форумчан СЭ запомнят тебя либо Белым Пером, либо твоим запасным ником. Видел я его несколько раз, Конченый Джо) Выбирай.
06:31
индеец_Джо
Баламошка, ты в детстве книжек явно не дочитал. Не путай Джо с Оцеолой/Виннету, лузер.
06:20
баламошка
индеец_Джо баламошка, кто это "вы"? Проспись, пройди Idiot Test, включи остатки мозга, потом пиши. По ОИРу -практически медицинский факт.///////////Не злися, Белое Перо) Ты стал горячим, как прерия в знойный летний день.
06:09
индеец_Джо
баламошка, кто это "вы"? Проспись, пройди Idiot Test, включи остатки мозга, потом пиши. По ОИРу -практически медицинский факт.
06:07
баламошка
Хидетоши Наката Ты явно не существовал в те времена. Молодой Динияр был бесподобен.//////////У тебя со зрением наверняка проблемы, Хидетошка. Или ты часто слушаешь рэп. Одно из двух.
05:38
индеец_Джо
баламошка, ты по себе-то не суди. А в запое, причём постоянном, был ОИР.
05:17
Хидетоши Наката
Это даже я готов признать, фанат КБ, а личным опытом трудоустройства рекомендую делиться на ветке Симонова.
05:10
Хидетоши Наката
Ты явно не существовал в те времена. Молодой Динияр был бесподобен.
05:07
баламошка
Через постель, другого объяснения не найти. Шпалыч в то время был в запое и произошла вот такая нелепая оказия...
04:29