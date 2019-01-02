19:39 | Футбол — РПЛ

Семин рассказал, что не может простить своим игрокам

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не может простить своим футболистам обман, а также пренебрежение командными интересами. 71-летний специалист добавил, что любит новые вызовы. 

- Что не готов простить людям в обычной жизни и что - своим подопечным? В обоих случаях - обман, который в жизни другого человека может сыграть негативную роль, - приводит слова Семина Team Russia. - Игрокам же не готов простить ситуации, когда для них личные интересы становятся важнее командных. Могу ли я поменять свое мнение? Да, но точно не в случае обмана. Если человек обманул один раз, то обязательно обманет и еще раз.

Хотел бы я, чтобы в жизни было меньше препятствий? Нет, мне это не понравилось бы. Я должен напрягать свой мозг и обязательно готовиться к какому-либо событию, требующему от меня напряжения. И чем оно важнее, тем сильнее я мобилизуюсь.

"Локомотив" занимает 5-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/semin-ne-proshhaet-obman-trefilov-ne-priznaet-grazhdanskij-brak/

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