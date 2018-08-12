Семин рассказал, чего ждет от Смолова

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга" рассказал, чего ждет от новичка команды Федора Смолова. Предстоящая встреча станет для 28-летнего нападающего первой в составе железнодорожников, он выйдет на поле в стартовом составе.

– Ждем, что он будет играть на команду, будет результативен. У нас одно изменение произошло, – сказал во флеш-интервью Семин.

Напомним, по информации "СЭ", соглашение между Смоловым и "Локомотивом" рассчитано на 4 года. Железнодорожники заплатили "Краснодару" за игрока порядка 9 миллионов евро.

Форвард выступал за "быков" с 2015 по 2018 год. В 101 матче он забил 64 мяча.

"Оренбург" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 12 августа 2018 года, онлайн трансляция, начало – 14.00 (мск)