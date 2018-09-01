22:00 | Футбол — РПЛ

Семин рассказал, чего не хватило "Локомотиву" в матче с "Краснодаром"


Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин заявил, что в матче 6-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2) его команде не хватило последнего паса.

Моменты были. Был хороший футбол. Не хватало последнего паса, - приводит слова Семина официальный сайт "Локомотива". - Во втором тайме "Краснодар" выглядел лучше, создал больше моментов. Игра шла до гола. Этот гол за счет большей агрессивности и давления заслужил "Краснодар". Второй гол случился из-за нашей ошибки. Но "Краснодар" хорошо прессингует и заставляет ошибаться.

Нужно работать дальше. Перед началом чемпионата многие игроки были в разной форме, кто-то присоединился к нам совсем недавно. Начинается перерыв на матчи сборных. У нас будет время, чтобы подвести футболистов к единой форме.

"Локомотив" занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 8 очков.

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