Семин - про возможную уголовную ответственность Тарасова за неуплату алиментов: "Даже обсуждать это не хочу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не в курсе ситуации с полузащитником команды Дмитрием Тарасовым, который может быть привлечен к уголовной ответственности за то, что на протяжении шести лет не выплачивает бывшей жене Оксане алименты. По словам ее адвоката Сергея Жорина, 31-летний футболист задолжал более 15 миллионов рублей.

- Впервые слышу об этой ситуации, - сказал Семин.

- То есть в команде об этом не говорят?

- Я даже обсуждать не хочу. Мне можно адресовать вопросы о футболе, но не об этом. (Андрей Сизякин)