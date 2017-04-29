Семин призвал болельщиков поддержать "Локомотив" в финале Кубка России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Рубина" (0:1) в 26-м туре чемпионата России подчеркнул, что тренеры старались сделать все, чтобы игроки не думали о финале Кубка страны. Также он призвал фанатов поддержать команду в Сочи. Напомним, что финал Кубка пройдет 2 мая. Соперником "Локо" станет "Урал".

– Замены Ари и Фернандеша связаны с финалом Кубка России?

– Мы планировали дать им поиграть именно по тайму. То же самое касается Миранчука и Майкона.

– У вас не сложилось ощущения, что игроки думали больше о финале, а не о сегодняшнем матче?

– Мы делали все, чтобы этого не произошло. Лучше подходить все-таки к нему было с положительными эмоциями. А после двух поражений у нас они отрицательные... Еще был сложный матч с "Амкаром". Хотя сегодня, на мой взгляд, мы поражения не заслуживали.

– Что ждать от команды в Сочи?

– Ждем там всех наших болельщиков! Приезжайте, нам очень нужна ваша поддержка. Сложный период у команды, и вы должны нам помочь.

"СЭ" провел трансляцию матча