Семин показал корреспонденту на телефоне момент с пенальти в ворота "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче 24-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:3) отметил некачественное судейство главного арбитра матча Сергея Иванова. Стоит отметить, что во время флеш-интервью Семин показал корреспонденту на телефоне момент с пенальти в ворота "Локомотива" и разобрал его.

– Это хороший момент, что мы забиваем три мяча, в атакующих действиях были еще хорошие моменты, – сказал Семин после игры. – На мой взгляд, очень серьезно повлияли судейские ошибки на результат матча. Не удалось удержать преимущество, потому что так грубо, как ошибался судья – ошибаться нельзя. Это вопиющие моменты. Смотрите (включает видео момента на телефоне) – игрок должен получить желтую карточку за симуляцию, а нам ставят пенальти.

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар"