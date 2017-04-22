Семин показал корреспонденту на телефоне момент с пенальти в ворота "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей в матче 24-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:3) отметил некачественное судейство главного арбитра матча Сергея Иванова. Стоит отметить, что во время флеш-интервью Семин показал корреспонденту на телефоне момент с пенальти в ворота "Локомотива" и разобрал его.
– Это хороший момент, что мы забиваем три мяча, в атакующих действиях были еще хорошие моменты, – сказал Семин после игры. – На мой взгляд, очень серьезно повлияли судейские ошибки на результат матча. Не удалось удержать преимущество, потому что так грубо, как ошибался судья – ошибаться нельзя. Это вопиющие моменты. Смотрите (включает видео момента на телефоне) – игрок должен получить желтую карточку за симуляцию, а нам ставят пенальти.
Vedi
Судейство в Уфе разобрать не хотите ? Кто бы про судейство уж упоминал .
19:11
Platinum1991
Судья сломал всю игру Локомотиву! Так судить и чудить НЕЛЬЗЯ! 3-й гол Локомотиву забили из 100% -го ОФСАЙДА! Пенальти в ворота Локомотива НЕ БЫЛО!!! Его придумал судья и ГРУБО ОШИБСЯ! Локомотив потерял очки после ГРУБЫХ судейских ошибок! Вот вам судейство Будогосского и руководство им судейским корпусом - ни одного тура БЕЗ СКАНДАЛОВ! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! = Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандылы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!! Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и принём судейство было ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ! Такое Судейство на поле напоминает КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы! Безнаказанность и произвол судей!
19:01
Йавар
Ох уж это судейство...пора вводить видео повторы. Пора!
18:58
avu1956
Палыч в своём репертуаре.
18:55
Green42
Че и тут судья отличился?
18:51
Don Miguel
Истерики немножко можно, но самим играть тоже надо. Лопухнулись - получите! Судьи - судят, игроки - играют, тренеры - тренируют.
18:49
Dymanomashina
Судья не ошибался, он выполнял работу. Не дешевую.
18:47
shpasic
а с Арсеналом в чью пользу были судейские ошибки в прошлом туре, а, Юрий Палыч?
18:42