Семин отказался комментировать вопрос по контракту Фернандеша

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после домашнего матча 7-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) не стал отвечать на вопрос о контракте полузащитника Мануэла Фернандеша.

– Обе команды прилагали очень много усилий и хотели, – сказал Семин. – Мы потеряли инициативу после удаления Крыховяка. Наверное, результат 1:1 в данных условиях для нас – положительный, ведь мы много времени провели в меньшинстве. Нам могли забить, когда вытащил Гильерме, мы тоже провели несколько контратак. Матч получился интересным, было много моментов.

– На прошлой неделе вышел материал Игоря Рабинера в "СЭ", где рассказывалось о не самой благоприятной атмосфере в клубе и, в частности, о трудной ситуации с Фернандешом, с которым не продлевают контракт. На ваш взгляд, все это влияет на игру команды и игру лично Фернандеша?

– Это к матчу не имеет никакого отношения. Давайте по матчу. (Михаил Гончаров)