Семин оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован условно на одну игру

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц отметил, что главный тренер "Локомотива" Юрий Семин условно дисквалифицирован на один матч по итогам игры 18-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровском" (2:1). Наставник неоднократно нарушал правила, касающиеся границ технической зоны.

– Семин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей, – подчеркнул Григорьянц. – Поскольку это случилось в пятый раз в сезоне, он дисквалифицирован на один матч условно. Испытательный срок – до конца чемпионата.

Болельщики "СКА-Хабаровск" бросали посторонние предметы на поле, за это штраф 20 тысяч рублей. Скандирование нецензурных выражений – 30 тысяч рублей. Несогласованный баннер – пять тысяч рублей. Баннер был согласован с полицией, но не с лигой, и делегат отразил это в рапорте. Ничего плохого на баннере не было, он носил позитивный характер – "Верим в команду!", его вывесили студенты вуза, но он был не согласован. (Михаил ГОНЧАРОВ)