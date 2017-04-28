Семин оштрафован и условно дисквалифицирован

КДК РФС оштрафовал на 30 тысяч рублей главного тренера "Локомотива" Юрия Семина за неоднократный выход за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче 25-го тура чемпионата России против ЦСКА​ (0:4), сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца. Также специалист условно дисквалифицирован на один матч.

Кроме того, КДК предупредил Семина, что в случае повторения этого нарушения к нему будут применены более серьезные санкции.

ЦСКА оштрафован на 90 тысяч рублей за пиротехнику и на 80 тысяч – за скандирование ненормативной лексики. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заплатит 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

– Семин также выходил за пределы технической зоны, это далеко не первое нарушение в сезоне, за это специалист оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч условно. Также КДК принял решение назначить Семину испытательный срок до конца текущего сезона, – пояснил Григорьянц.