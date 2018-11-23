Семин объяснил, почему выпустил Тугарева в стартовом составе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Урала" заявил, что полузащитник железнодорожников Роман Тугарев должен обострить игру.

- Тугарев - перспективный и уже основной игрок, поэтому он в стартовом составе, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Он покажет вам конкретные вещи, за которыми вы будете с удовольствием смотреть. Он должен обострить игру, делать прострелы, забивать голы. У его есть много хороших качеств.

В начале сезона "Локомотив" был не очень хорошо готов в физическом плане. Сейчас за счет игр и времени футболисты набирают кондиции. Но сегодня мы начинаем все сначала. Одни играли в сборных, другие остались без практики. Это сложный момент.

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