Семин объяснил, почему российские тренеры не работают в Европе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на презентации своей книги "Возвращение на пьедестал" объяснил, почему российские специалисты почти не работают в Европе. По его словам, в каждой стране оберегают свои рабочие места
- Да, вот сейчас Слуцкий работает, но задумайтесь, почему большие российские тренеры так и не стали работать в Европе? Газзаев тот же. Просто в каждой стране оберегают свои рабочие места, - цитирует Семина life.ru.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1167882/iurii_siomin_--_o_knighie_s_kritikoi_bossov_lokomotiva_ia_svobodnyi_chieloviek
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