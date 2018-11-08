Семин объяснил, почему российские тренеры не работают в Европе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на презентации своей книги "Возвращение на пьедестал" объяснил, почему российские специалисты почти не работают в Европе. По его словам, в каждой стране оберегают свои рабочие места

- Да, вот сейчас Слуцкий работает, но задумайтесь, почему большие российские тренеры так и не стали работать в Европе? Газзаев тот же. Просто в каждой стране оберегают свои рабочие места, - цитирует Семина life.ru.