Семин объяснил, почему "Локомотив" неудачно играет в Лиге чемпионов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" объяснил, почему железнодорожники выглядят по-разному в Лиге чемпионов и чемпионате России.

– "Локомотив" в чемпионате России и в Лиге чемпионов выглядит по-разному. Сказывается разница в уровне соперников?

– В Лиге чемпионов мы за эти 4 тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта – мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать(!) лет. Но сдаваться не собираемся! (Александр Львов)

Полностью интервью Семина – здесь