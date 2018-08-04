Семин объяснил, почему "Локомотив" арендовал Крыховяка

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что железнодорожники рассчитывают на новичка - полузащитника Гжегожа Крыховяка. Сегодня поляк дебютирует за красно-зеленых в матче 2-го тура РПЛ против "Спартака".

- Уровень готовности Крыховяка покажет сегодняшняя игра, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Мы его взяли, поскольку он является игроком серьезного уровня. Команда надеется на него. Крыховяк хорошо тренировался, сколько он сегодня сыграет - пока не знаю.

Почему не играет Эдер? В Уфе он прилично смотрелся, забил чистый гол. В атаке сегодня будет играть в большей степени Миранчук. А Фарфан будет действовать так, как считает нужным.