18:53 | Футбол — РПЛ

Семин объяснил, почему "Локомотив" арендовал Крыховяка


Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин заявил, что железнодорожники рассчитывают на новичка - полузащитника Гжегожа Крыховяка. Сегодня поляк дебютирует за красно-зеленых в матче 2-го тура РПЛ против "Спартака"

- Уровень готовности Крыховяка покажет сегодняшняя игра, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Мы его взяли, поскольку он является игроком серьезного уровня. Команда надеется на него. Крыховяк хорошо тренировался, сколько он сегодня сыграет - пока не знаю.

Почему не играет Эдер? В Уфе он прилично смотрелся, забил чистый гол. В атаке сегодня будет играть в большей степени Миранчук. А Фарфан будет действовать так, как считает нужным. 

Локомотив М - Спартак М

 

 

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2018/19?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ