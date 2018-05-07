Семин - о причастности Смородской к чемпионству: "Только в том, что у нас были ограничения по комплектованию команды"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. 70-летний специалист отметил, что после ухода из клуба Ольги Смородской железнодорожники были ограничены в приобретении новых игроков.

- Вы не поразились наглости Ольги Смородской , заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?

- Я уже сказал, что никакой причастности нет. Только если в том, что у нас были очень большие ограничения по комплектованию, и мы не могли приобретать тех игроков, которых хотели.

- Они были связаны с проблемами из-за финансового fair play в результате ее деятельности?

- Именно так.

- Вы выразили благодарность Олегу Белозерову за инициативу в продлении контракта. А кому признательны за приглашение возглавить "Локомотив" в 2016 году? Тогда было много разговоров о борьбе сторонников Семина со сторонниками Бердыева.

- Кстати, Курбан поздравил меня с чемпионством. Как и Виктор Гончаренко, Дмитрий Хохлов, Вадим Евсеев... А тут вопросов нет: Илья Леонидович (Геркус, - Прим. "СЭ") сыграл большую роль, в том, что я вновь оказался в "Локомотиве".

- Слышали о роли Аркадия Дворковича.

- Ну а почему бы меня не пригласить? Вот выиграли еще два титула (смеется). И у каких команд! Шесть очков у "Зенита" взять - это вообще невозможно! Кто еще за последнее время оба раза обыгрывал "Зенит" в чемпионате?

Полностью интервью Юрия Семина – скоро в "СЭ"