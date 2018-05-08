Семин - о начале сезона: "За нас никто ломаного гроша не давал"

Тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России стал гостем "СЭ". Специалист заявил, что до начала сезона-2017/18 и не думал о первом месте в лиге.

5 мая в матче 29-го тура РФПЛ против "Зенита" (1:0) железнодорожники оформили себе досрочное чемпионство в лиге.

– Думали ли до сезона о чемпионстве?

– Конечно, нет! За нас никто ломаного гроша не давал. Перед первым матчем сезона – на Суперкубок со "Спартаком" – думал только о том, чтобы его выиграть. Хорошо подготовились, играли с чемпионом достойно – и не должны были проиграть. Если бы арбитр не ошибся и удалил бы Луиза Адриану, который потом забил, то победили бы.

Лозунгов в команде не было. Мы шли от игры к игре. У меня потрясающие помощники – бывшие игроки "Локомотива". И чемпионы. Многие из них сами прошли этот путь! Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин, Заур Хапов, Юрий Батуренко, Саркис Оганесян, молодой тренер по физподготовке Сергей Алексеев. Это хороший тыл, который в сложных ситуациях очень помогал.

В этом чемпионстве – огромная заслуга и моих помощников, и всех игроков. Причем очень большая – тех, кто был в резерве. Самые крупные проблемы часто случаются на тренировках на следующий день после матчей. Те, кто играл, проводят восстановительное занятие, остальные – полноценное. Так вот, те, кто не играл, проводили без нытья энергичную, хорошую работу. Это и называется командой.

Управлять одиннадцатью игроками, которые вчера вышли в стартовом составе, всегда легче. Об этом мне не раз говорил Валерий Лобановский​, и это абсолютно точно. Кто там говорит про старую школу? И вот с этим моментом у нас все было хорошо. А еще важнейшая роль принадлежит психологии. Вот скажите мне – чемпион столько очков в матчах с лидерами когда-нибудь завоевывал.

Полное интервью Семина – скоро на "СЭ"