Семин - о матче со "СКА-Хабаровском": "Побывали в настоящей русской зиме"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил болельщиков клуба, посетивших матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" (2:1). Игра прошла при 12 градусах мороза.

"Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина", - написал Семин на своей странице в Инстаграме.