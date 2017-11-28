20:11 | Футбол — РФПЛ

Семин - о матче со "СКА-Хабаровском": "Побывали в настоящей русской зиме"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил болельщиков клуба, посетивших матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" (2:1). Игра прошла при 12 градусах мороза.

"Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина", - написал Семин на своей странице в Инстаграме.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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