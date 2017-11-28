Семин - о матче со "СКА-Хабаровском": "Побывали в настоящей русской зиме"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил болельщиков клуба, посетивших матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" (2:1). Игра прошла при 12 градусах мороза.
"Побывали в настоящей русской зиме. Спасибо всем болельщикам, пришедшим вчера на стадион в Хабаровске, и отдельно хочу отметить ребят, доехавших с Курильских островов и Сахалина", - написал Семин на своей странице в Инстаграме.
КирпичИнвест
Журналисты, а в футболе хоть что-то понимаете? Иванович - хорват, Локо со СКА играли в 17-м туре... Бред...
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баламошка
А Шпалыч в варюжках был!
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