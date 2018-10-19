23:14 | Футбол — РПЛ

Семин недоволен насыщенностью календаря "Локомотива"

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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин после победы над "Ростовом" (2:1) не согласился с мнением о том, что его команда лучше играла без чистых нападающих.

- После ЦСКА вы, можно сказать, жаловались, что остались без нападающих...

- (прерывает) Я никогда не жалуюсь, а говорю конкретно.

- Сейчас показалось, что без нападающих "Локомотив" играет лучше. Может все не так плохо?

- Ну, это вам показалось. Нет четырех игроков, но я не жалуюсь, а констатирую факт. Нет Фарфана, Смолова, Рыбуса и Эдера. Плюс, сейчас нет Чорлуки. Даже пять! Но я не жалуюсь. Пять игроков нет.

Сейчас у нас 13 дней, за которые мы должны провести 5 игр. Я опять не жалуюсь. Ни в коем случае. Но это нормально, или нет? Я считаю, что это ненормально. (Андрей Михайлов)

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Локомотив - Ростов

 

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