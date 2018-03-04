19:34 4 марта | Футбол — РФПЛ

Семин назвал чудом спасение Игнатьева в матче против "Спартака"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) назвал главным эпизодом встречи спасание Владислава Игнатьева в концовке первого тайма. На 43-й минуте защитник железнодорожников спас свою команду, выбив мяч после удара Александра Самедова по пустым воротам.

- Главный эпизод матча?

- Игнатьев сотворил чудо! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Игнатьев - о своем суперсэйве:
"Нужно было бежать в ворота и делать там что угодно, но выбивать мяч"

Локомотив - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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lsergey733

sm.forever, По поведению и высказываниям Семина,Геркуса, да и некоторых игроков Локо, очевидно, что государственная компания РЖД купила чемпионство для своей команды.

23:15 4 марта

sm.forever

ЛоХомотив отскочил, "мэтр" Сёмин теперь может общаться только мозгами внучки в соцсетях, с проявлением сарказма...судейских ошибок в свою сторону не замечает, зато успевает повысказываться обо всём, о чём его мнение вообще никого не интересует, распиариался что-то сильно...

22:58 4 марта

lsergey733

Даже "великий" Ю.П. признал, что отскочили благодаря чуду, но ни словом не обмолвился о помощи своей команде со стороны судьи... Принципиальный...

21:33 4 марта

Никто62

Супер

20:02 4 марта

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