Семин назвал чудом спасение Игнатьева в матче против "Спартака"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) назвал главным эпизодом встречи спасание Владислава Игнатьева в концовке первого тайма. На 43-й минуте защитник железнодорожников спас свою команду, выбив мяч после удара Александра Самедова по пустым воротам.
- Главный эпизод матча?
- Игнатьев сотворил чудо! (Филипп ПАПЕНКОВ)
Игнатьев - о своем суперсэйве:
"Нужно было бежать в ворота и делать там что угодно, но выбивать мяч"
Мегасэйв Игнатьева в матче #ЛокоСпартак pic.twitter.com/P09rXku8Gl– СЭ Футбол (@football_se) 4 марта 2018 г.
lsergey733
sm.forever, По поведению и высказываниям Семина,Геркуса, да и некоторых игроков Локо, очевидно, что государственная компания РЖД купила чемпионство для своей команды.
23:15 4 марта
sm.forever
ЛоХомотив отскочил, "мэтр" Сёмин теперь может общаться только мозгами внучки в соцсетях, с проявлением сарказма...судейских ошибок в свою сторону не замечает, зато успевает повысказываться обо всём, о чём его мнение вообще никого не интересует, распиариался что-то сильно...
22:58 4 марта
lsergey733
Даже "великий" Ю.П. признал, что отскочили благодаря чуду, но ни словом не обмолвился о помощи своей команде со стороны судьи... Принципиальный...
21:33 4 марта
Никто62
Супер
20:02 4 марта