Семин навестил получившего травмы болельщика "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин навестил в больнице болельщика железнодорожников Кирилла, который пострадал от пиротехники в матче 29 тура РФПЛ против "Зенита" (1:0).
– На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны, – написал в своем официальном Инстаграме Семин. — Вы должны наслаждаться игрой. В матче с "Зенитом" наши болельщики воспользовались пиротехникой и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть.
На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны. Вы должны наслаждаться игрой. В матче с Зенитом наши болельщики воспользовались пиротехникой и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть. Друзья, призываю всех вас отказаться от любых опасных предметов на стадионе. Футбол – это игра, которая должны объединять людей, а не наносить им вред. Давайте в Туле будем дисциплинированными, ведь впереди еще Чемпионат Мира по футболу!