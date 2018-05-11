Семин навестил получившего травмы болельщика "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин навестил в больнице болельщика железнодорожников Кирилла, который пострадал от пиротехники в матче 29 тура РФПЛ против "Зенита" (1:0).

– На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны, – написал в своем официальном Инстаграме Семин. — Вы должны наслаждаться игрой. В матче с "Зенитом" наши болельщики воспользовались пиротехникой и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть.