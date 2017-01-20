Семин, Лоськов, Пашинин и Оганесян поздравили Харлачева с днем рождения

"Локомотив" поздравил с днем рождения экс-полузащитника команды Евгения Харлачева. Сегодня бывшему игроку красно-зеленых исполняется 43 года. На его счету в составе "Локо" 240 матчей и 45 забитых голов. С московской командой он выиграл четыре Кубка России, трижды становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата, а также четыре раза входил в список 33 лучших футболистов страны по итогам сезона. Кроме того, именно Харлачев забил первый гол "Локомотива" в Еврокубках, поразив ворота "Баварии" 12 сентября 1995 года.

Главный тренер красно-зеленых Юрий Семин, а также его помощники Саркис Оганесян, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов по этому случаю записали видеопоздравление.