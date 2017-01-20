12:08 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Семин, Лоськов, Пашинин и Оганесян поздравили Харлачева с днем рождения

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"Локомотив" поздравил с днем рождения экс-полузащитника команды Евгения Харлачева. Сегодня бывшему игроку красно-зеленых исполняется 43 года. На его счету в составе "Локо" 240 матчей и 45 забитых голов. С московской командой он выиграл четыре Кубка России, трижды становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата, а также четыре раза входил в список 33 лучших футболистов страны по итогам сезона. Кроме того, именно Харлачев забил первый гол "Локомотива" в Еврокубках, поразив ворота "Баварии" 12 сентября 1995 года.

Главный тренер красно-зеленых Юрий Семин, а также его помощники Саркис Оганесян, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов по этому случаю записали видеопоздравление.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14277

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Стесняшки)

12:13 20 января

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