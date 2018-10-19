Семин – Карпин – уже 2:3

"Локомотив" во второй раз в 2018 году обыграл "Ростов", а главный тренер железнодорожников Юрий Семин до минимума сократил отставание от Валерия Карпина по числу побед в очном противостоянии.

В спартаковский период карьеры Карпин трижды победил опытного оппонента, а вот добиться хотя бы ничьей с исторически удобным для "Локо" "Ростовом" ему пока не удалось. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Юрия Семина против команд Валерия Карпина