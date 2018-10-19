23:58 19 октября | Футбол — РПЛ

Семин – Карпин – уже 2:3

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"Локомотив" во второй раз в 2018 году обыграл "Ростов", а главный тренер железнодорожников Юрий Семин до минимума сократил отставание от Валерия Карпина по числу побед в очном противостоянии.

В спартаковский период карьеры Карпин трижды победил опытного оппонента, а вот добиться хотя бы ничьей с исторически удобным для "Локо" "Ростовом" ему пока не удалось. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Юрия Семина против команд Валерия Карпина

Дата

Клуб Семина

Клуб Карпина

Стадион

Счет

18.10.2009

Локомотив

Спартак

Лужники

0:3

28.03.2010

Локомотив

Спартак

Лужники

1:2

15.08.2010

Локомотив

Спартак

РЖД Арена

2:3

08.04.2018

Локомотив

Ростов

РЖД Арена

1:0

19.10.2018

Локомотив

Ростов

РЖД Арена

2:1
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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