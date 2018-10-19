Семин – Карпин – уже 2:3

"Локомотив" во второй раз в 2018 году обыграл "Ростов", а главный тренер железнодорожников Юрий Семин до минимума сократил отставание от Валерия Карпина по числу побед в очном противостоянии.
В спартаковский период карьеры Карпин трижды победил опытного оппонента, а вот добиться хотя бы ничьей с исторически удобным для "Локо" "Ростовом" ему пока не удалось. (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Юрия Семина против команд Валерия Карпина
|
Дата
|
Клуб Семина
|
Клуб Карпина
|
Стадион
|
Счет
|
18.10.2009
|
Локомотив
|
Спартак
|
Лужники
|
0:3
|
28.03.2010
|
Локомотив
|
Спартак
|
Лужники
|
1:2
|
15.08.2010
|
Локомотив
|
Спартак
|
РЖД Арена
|
2:3
|
08.04.2018
|
Локомотив
|
Ростов
|
РЖД Арена
|
1:0
|
19.10.2018
|
Локомотив
|
Ростов
|
РЖД Арена
|
2:1
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