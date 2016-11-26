Семин и Тарханов вместе дали интервью перед матчем "Локо" и "Урала"

Главные тренеры "Локомотива" и "Урала" Юрий Семин и Александр Тарханов вместе вышли на флеш-интервью перед матчем 15-го тура между этими командами. Специалисты выразили уверенность в том, что встреча получится результативной.
– Что такое играть против Семина?
Тарханов: "Локомотив" всегда был хорошей командой. Вот только что проходил, видел фотографии – сколько было трофеев. В создании "Локомотива" участвовал Юрий Павлович, помню еще советское время. Так что имя клуба неразрывно связано с Семиным.
– Что такое команды Тарханова?
Семин: Молодец, что вернулся из Болгарии, где хорошо отработал. Команды Тарханова играют комбинационно, во главу угла ставят технику. И сегодняшняя не исключение.
– Какую игру вы выбрали на этот матч, чего нам ждать?
Тарханов: Думаю, будет результативный матч.
Семин: Мы надеемся тоже. Чтобы было интересно болельщикам.
Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"
Совместное предматчевое интервью Юрия Сёмина и Александра Тарханова. Разошлись по раздевалкам с улыбками, но удачи друг другу не желали) pic.twitter.com/uFk8FpJ04Y– ФК Локомотив (@fclm_official) 26 ноября 2016 г.