Семин и Тарханов вместе дали интервью перед матчем "Локо" и "Урала"

Главные тренеры "Локомотива" и "Урала" Юрий Семин и Александр Тарханов вместе вышли на флеш-интервью перед матчем 15-го тура между этими командами. Специалисты выразили уверенность в том, что встреча получится результативной.

– Что такое играть против Семина?

Тарханов: "Локомотив" всегда был хорошей командой. Вот только что проходил, видел фотографии – сколько было трофеев. В создании "Локомотива" участвовал Юрий Павлович, помню еще советское время. Так что имя клуба неразрывно связано с Семиным.

– Что такое команды Тарханова?

Семин: Молодец, что вернулся из Болгарии, где хорошо отработал. Команды Тарханова играют комбинационно, во главу угла ставят технику. И сегодняшняя не исключение.

– Какую игру вы выбрали на этот матч, чего нам ждать?

Тарханов: Думаю, будет результативный матч.

Семин: Мы надеемся тоже. Чтобы было интересно болельщикам.

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"