16:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Семин и Тарханов вместе дали интервью перед матчем "Локо" и "Урала"

0
0
0

Главные тренеры "Локомотива" и "Урала" Юрий Семин и Александр Тарханов вместе вышли на флеш-интервью перед матчем 15-го тура между этими командами. Специалисты выразили уверенность в том, что встреча получится результативной.

– Что такое играть против Семина?

Тарханов: "Локомотив" всегда был хорошей командой. Вот только что проходил, видел фотографии – сколько было трофеев. В создании "Локомотива" участвовал Юрий Павлович, помню еще советское время. Так что имя клуба неразрывно связано с Семиным.

– Что такое команды Тарханова?

Семин: Молодец, что вернулся из Болгарии, где хорошо отработал. Команды Тарханова играют комбинационно, во главу угла ставят технику. И сегодняшняя не исключение.

– Какую игру вы выбрали на этот матч, чего нам ждать?

Тарханов: Думаю, будет результативный матч.

Семин: Мы надеемся тоже. Чтобы было интересно болельщикам.

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ