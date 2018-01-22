Семин хочет видеть в "Локомотиве" Шатова, Оздоева и Жемалетдинова

По данным "СЭ", главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заинтересован в приобретении трех футболистов – полузащитника "Зенита" Олега Шатова, хавбека "Рубина" Магомеда Оздоева и нападающего казанского клуба Рифата Жемалетдинова. У специалиста есть право предлагать свои варианты усиления лидера чемпионата, но решающее слово остается за клубом.
Пока маловероятно, что кто-то из трех кандидатов Семина окажется в "Локомотиве". Что, впрочем, не исключает появления применительно к лидеру РФПЛ новых фамилий. Подробности этих и других возможных сделок – здесь.
Объектив
Очередной пук в стакан с водой. Семин заинтересован, у него есть право, но он не решает. Маловероятно, что анонсированное в новости произойдет. И ссылочка - читайте дальше мои бредни...
07:00
shpasic
разве Бори Ротенберга в составе не достаточно для победы в чемпионате?
01:21
karlikf1
Позвольте поинтересоваться: это трое что, умеют играть в футбол? Тов. Сёмин, вам скорее всего этой осенью играть в Лиге чемпионов. Какие нафиг Шатов, Жемалетдинов и Оздоев. Вы что. вам 70 лет, вы уже всё, из ума выжили? Задумайтесь: "Лига Чемпионов - Оздоев, Шатов, Жемалетдинов". Хлопните себя ладонью в лоб, может пройдёт это временное помутнение?
01:17
Болела_23
Зря. На его месте надо хотеть Месси, Кристину ну и "великого и ужасного" зюбу!
00:47