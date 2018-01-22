Семин хочет видеть в "Локомотиве" Шатова, Оздоева и Жемалетдинова

По данным "СЭ", главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заинтересован в приобретении трех футболистов – полузащитника "Зенита" Олега Шатова, хавбека "Рубина" Магомеда Оздоева и нападающего казанского клуба Рифата Жемалетдинова. У специалиста есть право предлагать свои варианты усиления лидера чемпионата, но решающее слово остается за клубом.

Пока маловероятно, что кто-то из трех кандидатов Семина окажется в "Локомотиве". Что, впрочем, не исключает появления применительно к лидеру РФПЛ новых фамилий. Подробности этих и других возможных сделок – здесь.