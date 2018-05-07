Семин хочет, чтобы в "Локомотиве" появились еще два игрока сборной Перу

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что хочет видеть в команде двух игроков сборной Перу - 23-летнего полузащитника датского "Ольборга" Эдисона Флореса и 27-летнего нападающего мексиканской "Морелии" Рауль Руидиаса. С январе 2017 года в составе железнодорожников выступает хавбек Джефферсон Фарфан.



- Я хотел бы, чтобы в "Локомотиве" оказались Эдисон Флорес и Рауль Руидиас, потому что я слежу за сборной Перу - приводит Libero слова Семина. - В этой команде очень много хороших игроков, они квалифицировались на чемпионат мира. Что касается Паоло Герреро, то он дороговат для "Локомотива".

В сезоне-2017/18 Флорес провел на клубном уровне 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.



Руидас, который оценивается в пять миллионов евро, сыграл в этом сезоне за "Морелию" 32 матча, забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.