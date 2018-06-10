Семин – Геркусу: "Не нужно отделять тренера от клуба"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в Инстаграме прокомментировал заявление президента клуба Ильи Геркуса об их разногласиях. Наставник железнодорожников отметил, что бизнес-модель, предложенная руководителем, уже использовалась с 2010 по 2016 год, когда пост президента занимала Ольга Смородская.

– В интервью газете "Ведомости" Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: "Мое мнение – игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие", – написал Семин. – Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с вами – два равноценных менеджера, нанятых компанией "РЖД". Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, "Локомотив" уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям.

Моя бизнес-модель – это превращение "Локомотива" из команды первой лиги в трехкратного чемпиона страны. Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать.

Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера "Локомотива" позволяют мне считать себя частью клуба, от которого вы меня отделяете. При том что "Локомотив" – это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером. Убежден, что наравне с вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в "Локомотиве" есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с вами разногласий нет.

Публикация от Юрий Семин (@seminup) 10 Июн 2018 в 8:03 PDT

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