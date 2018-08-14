Семин – болельщикам "Локо": "Подождите, потерпите и поддержите команду!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в Инстаграме обратился к болельщикам с призывом поддержать команду. В трех матчах чемпионата России железнодорожники не забили ни одного гола, набрав 2 очка. Они располагаются на 14-й позиции.

В первой официальной игре сезона действующий чемпион проиграл ЦСКА (0:1 д.в.) в матче за Суперкубок России. В первых трех турах РПЛ "Локомотив" набрал 2 очка, но не забил ни одного гола.

- Дорогие болельщики "Локомотива"! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит, – написал Семин. – Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на чемпионате мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе премьер-лиги. Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе.

Подождите, потерпите и поддержите команду – и нашими с вами общими усилиями "Локомотив", станет еще сильнее, чем был в прошлом сезоне!

В 4-м туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Крыльями Советов". Матч состоится 19 августа. Начало игры – 16.30 по московском времени.

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