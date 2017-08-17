Семи болельщикам ЦСКА запретили посещать стадион в течение двух лет

Как стало известно "СЭ", после дерби ЦСКА - "Спартак" (2:1) за использование пиротехники было задержано семь болельщиков армейцев. В отношении них вынесено судебное решение о запрете посещения спортивных мероприятий на срок от двух до четырех лет. А два болельщика были привлечены к административному аресту на пять суток. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Dr Death
вы и так не ходите на унитаз арену, а если и этих убрать то на дерби макс чел 500 будут ходить, как раньше. решение 1 продавать холодное пламя, хочешь жечь жги, но продавать только на стадионе, а поймали с петардой тогда запрет.
17:51
Vepr_kb
Ура, да здравствует справедливость!
17:40
crazysun78
будут ходить на спартак.. )
17:34
Podvodnik
Наконец-то, СВЕРШИЛОСЬ. Начали применять меры к мерзавцам, которые КОРМЯТ КДК и РФС штрафами,наносят материальный и моральный вред родному клубу, отбивают охоту людей от посещения стадиона семьями с детьми. ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!!!!!!! Нет огня и дыма на арене ЦСКА. Только Гинеру разрешено дымить хорошей СИГАРОЙ.
17:31