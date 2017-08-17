17:14 | Футбол — РФПЛ

Семи болельщикам ЦСКА запретили посещать стадион в течение двух лет

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Как стало известно "СЭ", после дерби ЦСКА - "Спартак" (2:1) за использование пиротехники было задержано семь болельщиков армейцев. В отношении них вынесено судебное решение о запрете посещения спортивных мероприятий на срок от двух до четырех лет. А два болельщика были привлечены к административному аресту на пять суток. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Dr Death

вы и так не ходите на унитаз арену, а если и этих убрать то на дерби макс чел 500 будут ходить, как раньше. решение 1 продавать холодное пламя, хочешь жечь жги, но продавать только на стадионе, а поймали с петардой тогда запрет.

17:51

Vepr_kb

Ура, да здравствует справедливость!

17:40

crazysun78

будут ходить на спартак.. )

17:34

Podvodnik

Наконец-то, СВЕРШИЛОСЬ. Начали применять меры к мерзавцам, которые КОРМЯТ КДК и РФС штрафами,наносят материальный и моральный вред родному клубу, отбивают охоту людей от посещения стадиона семьями с детьми. ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!!!!!!! Нет огня и дыма на арене ЦСКА. Только Гинеру разрешено дымить хорошей СИГАРОЙ.

17:31