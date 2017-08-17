Семи болельщикам ЦСКА запретили посещать стадион в течение двух лет

Как стало известно "СЭ", после дерби ЦСКА - "Спартак" (2:1) за использование пиротехники было задержано семь болельщиков армейцев. В отношении них вынесено судебное решение о запрете посещения спортивных мероприятий на срок от двух до четырех лет. А два болельщика были привлечены к административному аресту на пять суток. (Виталий АЙРАПЕТОВ)