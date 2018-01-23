Семен Андреев: "В адрес Джикии может быть выговор, дисквалификация или денежный штраф"

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев в интервью "СЭ" рассказал, что защитнику "Спартака" Георгию Джикии за твит о шоколадках может грозить выговор, дисквалификация или денежный штраф. Он также добавил, что травма 24-летнего игрока никак не повлияет на решение РФС.

Комитет РФС по этике сегодня рассмотрит дело Джикии. Напомним, защитник на первом сборе команды в ОАЭ вел аккаунт клуба и в одном из постов опубликовал видео, в котором он говорил про Луиза Адриану, Педро Рошу и Фернанду: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позднее запись была удалена, а "Спартак" принес извинения.

– Свою личную оценку этой истории дать не могу, – сказал Андреев. – Она может разойтись с мнением комитета, и мне потом будет очень неудобно.

– Что может грозить спартаковскому футболисту за нашумевший твит?

– Может быть выговор, небольшая дисквалификация или максимальное наказание – крупный денежный штраф.

– Удастся ли Джикии избежать санкций, учитывая, что он сейчас получил серьезную травму и выбыл на полгода?

– Вообще в таких ситуациях футболистам нужно быть максимально осторожными и думать головой. А что касается того, удастся ли избежать, не знаю, но травма к этому делу точно не имеет отношения. Если он действительно виноват, то должен понести наказание, независимо от своего повреждения. Правильно? Но итоговое решение вынесет комитет. (Андрей СИЗЯКИН)

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