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Семен Андреев: "Комитет по этике с удовольствием рассмотрит высказывания Луческу, если..."

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Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что организация рассмотрит высказывания главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу только после обращения президента РФС Виталия Мутко или исполкома организации. После матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) специалист выразил уверенность, что решения главного арбитра встречи Евгения Турбина повлияли на исход встречи. По словам Луческу, "Зенит" систематически страдает от ошибок судейства.

– Мы с удовольствием рассмотрим высказывания Луческу, если к нам с соответствующей просьбой обратится президент РФС Виталий Мутко или же исполком РФС, – цитирует "Р-Спорт" Андреева. – Таков наш регламент, так мы работаем.

Мирча Луческу: "Перед игрой с "Амкаром" сказал руководству, что будут проблемы с судейством"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170313/1117602982.html

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