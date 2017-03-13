Семен Андреев: "Комитет по этике с удовольствием рассмотрит высказывания Луческу, если..."

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что организация рассмотрит высказывания главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу только после обращения президента РФС Виталия Мутко или исполкома организации. После матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) специалист выразил уверенность, что решения главного арбитра встречи Евгения Турбина повлияли на исход встречи. По словам Луческу, "Зенит" систематически страдает от ошибок судейства.

– Мы с удовольствием рассмотрим высказывания Луческу, если к нам с соответствующей просьбой обратится президент РФС Виталий Мутко или же исполком РФС, – цитирует "Р-Спорт" Андреева. – Таков наш регламент, так мы работаем.

Мирча Луческу: "Перед игрой с "Амкаром" сказал руководству, что будут проблемы с судейством"