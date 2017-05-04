Семен Андреев: "Комитет по этике поздравляет Слуцкого с днем рождения и ждет от него ответа"

Глава Комитета по этике РФС Семен Андреев поздравил бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого с днем рождения и выразил надежду, что специалист выйдет на связь с комитетом.

Ранее Комитет по этике РФС 15 февраля рекомендовал специалисту публично извиниться перед российскими футбольными судьями за неэтичные высказывания в их адрес.

– В вашем комитете есть давнее "дело Леонида Слуцкого". Сегодня он отмечает день рождения.

– Комитет по этике поздравляет Леонида Викторовича. И хотелось бы от него услышать ответ на наше решение.

– Вас не удивляет, что тренер дает интервью, выступает на телевидении и комментирует матчи, но не находит времени связаться с РФС?

– Он сказал, что примет любое решение комитета. Но надо как-то и реагировать на наше постановление. Другое дело, он не работает сейчас в российском футболе, может, из-за этого и не хочет отвечать. (Сергей АСТАХОВ)