Семен Андреев: "Комитет по этике поздравляет Слуцкого с днем рождения и ждет от него ответа"

Глава Комитета по этике РФС Семен Андреев поздравил бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого с днем рождения и выразил надежду, что специалист выйдет на связь с комитетом.
Ранее Комитет по этике РФС 15 февраля рекомендовал специалисту публично извиниться перед российскими футбольными судьями за неэтичные высказывания в их адрес.
– В вашем комитете есть давнее "дело Леонида Слуцкого". Сегодня он отмечает день рождения.
– Комитет по этике поздравляет Леонида Викторовича. И хотелось бы от него услышать ответ на наше решение.
– Вас не удивляет, что тренер дает интервью, выступает на телевидении и комментирует матчи, но не находит времени связаться с РФС?
– Он сказал, что примет любое решение комитета. Но надо как-то и реагировать на наше постановление. Другое дело, он не работает сейчас в российском футболе, может, из-за этого и не хочет отвечать. (Сергей АСТАХОВ)
Мастер_Шифу
Клоуны. Комитет по ничего не решанию.
13:14
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А может сначала нужно было пельменя за тестикулы крепко поймать, а в случае правильного ""ответа"" поздравить с днюхой??????
12:53