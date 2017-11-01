Семака пригласили выступить в Общественной палате на тему сохранения грудного вскармливания.

Комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты Российской Федерации пригласила главного тренера "Уфы" Сергея Семака принять участие в слушаниях на тему "Сохраним грудное вскармливание". Специалисту также предложено выступить на эту тему.

В рамках мероприятия планируется обсуждение популяризации, защиты и продвижения грудного вскармливания детей до года как основы профилактики заболеваний и охраны детского здоровья.

Мероприятие состоится 8 ноября в 11.00 по московскому времени в Общественной палате РФ.