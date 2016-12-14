Семака называют главным кандидатом на пост наставника "Уфы"

Сергей Семак является главным кандидатом на пост главного тренера "Уфы", утверждает известный телекомментатор Нобель Арустамян в своем твиттере. По его словам, стороны близки к подписанию контракта, а переговоры находятся в финальной стадии.
Напомним, что в этом сезоне "Уфой" руководил Виктор Гончаренко, но 12 декабря он был назначен на пост главного тренера ЦСКА, сменив Леонида Слуцкого. Сергей Семак с 2013 года входит в тренерский штаб "Зенита", в 2014 году он был исполняющим обязанности наставника команды после увольнения Лучано Спаллетти, а в 2015-м руководил командой в связи с дисквалификацией Андре Виллаш-Боаша. С сентября 2014 по июнь 2016 года он ассистировал Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в сборной России.
"Уфа" после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в трех очках от четвертой позиции.
nezasport
Подождите недели три, а там Маур свободен будет или Пеп... Неужели Лёня туда поедет??!!! Вот Нобель - тыкнул в твиттер... А новостей от Лопыревой нет?? Уж очень красивая...
12:47
shpasic
Зенит с Уфой уже дважды сыграл.
12:36
Buldozer46
Опа!!! У зенита с конями уже по 3 очка в кармане
12:34
GalacticBoy
А как же Гвардьола,они же хотели его
12:22
karlikf1
Пора уже. давно.
12:19
Zerratt_
Семак это конечно рискованный выбор. Longshot. Но мне кажется он стоит возможности и почему бы не нам её дать.
12:17