11:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Семака называют главным кандидатом на пост наставника "Уфы"

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Сергей Семак является главным кандидатом на пост главного тренера "Уфы", утверждает известный телекомментатор Нобель Арустамян в своем твиттере. По его словам, стороны близки к подписанию контракта, а переговоры находятся в финальной стадии.

Напомним, что в этом сезоне "Уфой" руководил Виктор Гончаренко, но 12 декабря он был назначен на пост главного тренера ЦСКА, сменив Леонида Слуцкого. Сергей Семак с 2013 года входит в тренерский штаб "Зенита", в 2014 году он был исполняющим обязанности наставника команды после увольнения Лучано Спаллетти, а в 2015-м руководил командой в связи с дисквалификацией Андре Виллаш-Боаша. С сентября 2014 по июнь 2016 года он ассистировал Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в сборной России.

"Уфа" после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в трех очках от четвертой позиции.

Дополнительная информация

https://twitter.com/ANobelito/status/808933109114748928

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Материалы сюжета: ЦСКА: Гончаренко вместо Слуцкого
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КОММЕНТАРИИ (6)
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nezasport

Подождите недели три, а там Маур свободен будет или Пеп... Неужели Лёня туда поедет??!!! Вот Нобель - тыкнул в твиттер... А новостей от Лопыревой нет?? Уж очень красивая...

12:47

shpasic

Зенит с Уфой уже дважды сыграл.

12:36

Buldozer46

Опа!!! У зенита с конями уже по 3 очка в кармане

12:34

GalacticBoy

А как же Гвардьола,они же хотели его

12:22

karlikf1

Пора уже. давно.

12:19

Zerratt_

Семак это конечно рискованный выбор. Longshot. Но мне кажется он стоит возможности и почему бы не нам её дать.

12:17

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Материалы других СМИ