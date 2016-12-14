Семака называют главным кандидатом на пост наставника "Уфы"

Сергей Семак является главным кандидатом на пост главного тренера "Уфы", утверждает известный телекомментатор Нобель Арустамян в своем твиттере. По его словам, стороны близки к подписанию контракта, а переговоры находятся в финальной стадии.

Напомним, что в этом сезоне "Уфой" руководил Виктор Гончаренко, но 12 декабря он был назначен на пост главного тренера ЦСКА, сменив Леонида Слуцкого. Сергей Семак с 2013 года входит в тренерский штаб "Зенита", в 2014 году он был исполняющим обязанности наставника команды после увольнения Лучано Спаллетти, а в 2015-м руководил командой в связи с дисквалификацией Андре Виллаш-Боаша. С сентября 2014 по июнь 2016 года он ассистировал Фабио Капелло и Леониду Слуцкому в сборной России.

"Уфа" после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в трех очках от четвертой позиции.