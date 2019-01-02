Семак завел аккаунт в Инстаграме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак завел новый аккаунт в социальной сети Инстаграм. Он поделился фотографиями, на которых он запечатлен в отпуске, вместе со своими детьми и супругой.

После прошедших 17 туров чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга идет на первом месте с 34 набранными очками, опережая на два балла занимающего вторую строчку "Краснодар".

"Зениту" предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". Первый матч с турецким клубом подопечные Семака проведут в Турции 12 февраля, ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

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