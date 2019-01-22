Семак - ярко о Кокорине

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения в матче 1-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (1:3) высказался на тему нападающего клуба Александра Кокорина, который в данный момент находится в СИЗО, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- В СМИ всплыла личная переписка Кокорина с журналистом, в которой он посоветовал не обращать внимания на общественное мнение и написал, что народ с это "стадо баранов". Что вы об этом думаете?

- Тем людям, которые выставляют такие вещи, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то не надо здесь жить. Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Ошибки допускаются.

- Если Кокорина выпустят в ближайшее время, вы допускаете, что он сыграет за "Зенит" в этом сезоне?

- Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Предполагать что-то, к сожалению, очень сложно.

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